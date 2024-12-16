Хинштейн считает необходимым эвакуировать жителей освобожденных курских сел

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Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн считает, что жителей освобожденных от ВСУ сел региона необходимо эвакуировать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Он отметил, что люди несколько месяцев находились под оккупацией врага в тяжелейших условиях.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

5 декабря российский президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Хинштейн приступил к работе главы региона 7 декабря.