Хинштейн считает необходимым эвакуировать жителей освобожденных курских сел

Спецоперация

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн считает, что жителей освобожденных от ВСУ сел региона необходимо эвакуировать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что люди несколько месяцев находились под оккупацией врага в тяжелейших условиях.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

5 декабря российский президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Хинштейн приступил к работе главы региона 7 декабря.