Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на полях ПМЭФ сделал важное заявление ТАСС о безопасности Курской атомной станции

Он подчеркнул, что создана специальная группировка сил, способная отразить любые угрозы этому критически важному объекту.

«Сегодня Курчатовская АЭС защищена максимально надежно, в этом у меня как у руководителя региона нет ни малейших сомнений», — заявил Хинштейн.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего выступления командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который раскрыл детали западных планов по захвату станции. По его данным, страны НАТО более шести месяцев безуспешно готовили украинские силы для возможного вторжения в Курскую область с целью установления контроля над атомным объектом.