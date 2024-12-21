Хинштейн: подача тепла в 88 домах Рыльска приостановлена

Тепла нет в 88 домах Рыльска из-за повреждения теплотрассы

Тепла нет в 88 домах Рыльска Курской области из-за повреждения теплотрассы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Из-за повреждения теплотрассы без отопления временно осталось 88 жилых домов. Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным — в течении завтрашнего дня», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также в нескольких домах прервано газоснабжение, к середине завтрашнего дня подача газа возобновится, добавил Хинштейн.

ВСУ ударили по Рыльску ракетами HIMARS в пятницу. Шесть человек погибли. Повреждены социальные объекты и жилые дома.