Хинштейн: обломками дрона ВСУ ранена женщина в Курской области

сегодня в 15:33

В результате падения обломков украинского беспилотника, который был сбит ПВО, в деревне Кукуевка Курской области ранена 47-летняя женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«С ушибом, ссадинами шеи и правого плеча она доставлена в Курскую областную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что в интернете появились сведения о якобы произошедшем пожаре в Курске из-за атаки украинских БПЛА. Фото и видео, которые публикуются соцсетях, по данным областного главка МЧС, никак не связаны с дронами. Они имеют бытовой характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разрозненные группы боевиков ВСУ сидят в норах, подвалах на территории Курской области.