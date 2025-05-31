Хинштейн: о судьбе 576 жителей Курской области до сих пор ничего неизвестно

В Курской области скорректировали реестр местных жителей, утративших связь с родственниками. Согласно ему, о судьбе более 500 человек ничего не известно, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Список начали формировать с февраля этого года. В нем представлены сведения о пропавших людях, которые жили в приграничье. Сейчас в реестре 2287 человек, 1290 из которых получилось найти. Местоположение еще 421 человека тоже удалось выяснить, сюда же входят и погибшие мирные жители.

«О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно — работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно», — отметил Хинштейн.

В числе без вести пропавших есть четверо несовершеннолетних.

Также Хинштейн добавил, что во время освобождения региона бойцы ВС РФ находят свидетельства преступлений украинской армии. Известно о смерти 304 мирных граждан. Тела погибших эвакуируют с пострадавших территорий. В этом помогают волонтеры.

Ранее ВСУ ударили по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. Известно о 14 пострадавших.