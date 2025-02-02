Хинштейн назвал погибшего вице-губернатора Ефремова уверенным и мужественным
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал погибшего в зоне СВО замгубернатора Приморского края человеком невероятной храбрости, уверенным и мужественным.
Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он был командиром добровольческого отряда «Тигр».
«Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он также назвал командира человеком невероятной храбрости, который всегда источал позитив и свет.
Врио главы региона вспомнил, как в первые дни его работы в Курской области Ефремов приехал, чтобы предложить помощь и сказал, что область может рассчитывать на «Тигров».
По словам Хинштейна, глава добровольческого отряда заслужил уважение у своих ребят, а также у военного командования. Ефремова наградили орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. За отвагу в боях ему присвоены звания «Герой Приморья» и «Герой ДНР».