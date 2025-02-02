Хинштейн назвал погибшего вице-губернатора Ефремова уверенным и мужественным

Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он был командиром добровольческого отряда «Тигр».

«Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также назвал командира человеком невероятной храбрости, который всегда источал позитив и свет.

Врио главы региона вспомнил, как в первые дни его работы в Курской области Ефремов приехал, чтобы предложить помощь и сказал, что область может рассчитывать на «Тигров».

По словам Хинштейна, глава добровольческого отряда заслужил уважение у своих ребят, а также у военного командования. Ефремова наградили орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. За отвагу в боях ему присвоены звания «Герой Приморья» и «Герой ДНР».