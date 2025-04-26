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Хинштейн: из Курской области эвакуировали 808 человек

Из освобожденных территорий Курской области успешно проведена эвакуация 808 человек. Такого результата удалось добиться с марта 2025 года, когда ВС РФ начали продвигаться в регионе, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области от солдат противника.

Украинские боевики атаковали регион, начиная с 6 августа 2024 года. В марте 2025 года российские войска перешли в масштабную атаку в Курской области. По ее итогам были освобождены Суджа и иные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в освобожденных районах Курской области помогают восстановить мирную жизнь.