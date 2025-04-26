Российские военные 26 апреля освободили от присутствия ВСУ Курскую область. Врио губернатора региона Александр Хинштейн поздравил военных с успешно выполненной задачей и рассказал, что в будущем Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, пишет РИА Новости .

Хинштейн отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое восстановление, так как освобожденный населенный пункт находится вблизи с украинской границей и пока там небезопасно.

«Что касается восстановления монастыря в Горнале… В любом случае это работа, которую прямо сейчас мы не начнем. Горналь, как вы хорошо знаете, находится непосредственно на границе, но как раз накануне общался по телефону со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказывал ему, какие тяжелые идут бои за Горналь», — рассказал Хинштейн.

Врио главы региона отметил, что также восстановительные работы планируют провести и в других пострадавших объектах культурного наследия.

Ранее Генштаб ВСУ отреагировал на заявление Минобороны о полном освобождении Курской области от присутствия представителей киевского режима. По их данным, украинские военные все еще контролируют отдельные территории под Курском.