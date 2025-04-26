Генштаб ВСУ не согласен с Минобороны, что ВС РФ освободили Курскую область

Украина отреагировала на сообщение Минобороны РФ о том, что российские военные вернули Курскую область под свой контроль заявлением, что якобы бойцы Вооруженных сил Украины продолжают удерживать контроль над некоторыми территориями в Курской области, пишет «Царьград» .

«Наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции», — говорится в официальном заявлении генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки представители киевского режима отразили шесть штурмовых атак со стороны ВС РФ. При этом киевский режим утверждает, что на данный момент никакой угрозы оцеплению на данный момент нет.

Ранее Минобороны показало кадры освобождения последнего населенного пункта в Курской области от присутствия ВСУ. В настоящее время военные продолжают зачистку отдельных бойцов ВСУ, которые спрятались в подвалах и на других территориях.

Глава Минобороны Андрей Белоусов находился на пункте «Курск» в момент, когда российские военные подняли флаг страны в Горнале.