Опубликовано видео брошенных позиций ВСУ под Суджей с оружием и боеприпасами

Министерство обороны РФ опубликовало видео брошенных позиций ВСУ в Курской области, где остались западная техника и вооружение, сообщает «Царьград» .

Российские военные группировки «Север» при освобождении сел в районе Суджи заняли брошенные позиции украинской армии. Бойцы на видео показали оставленную технику и оружие: ручные гранатометы и пулеметы чешского и шведского производства, ящики с боеприпасами для беспилотников.

Также на украинских позициях найдены американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и сингапурский гранатомет. Еще украинцы бросили разбитый американский автомобиль Hammer, кассетные и противотанковые мины.

«Противник бронировал, чтобы уже наша техника здесь не проезжала», — пояснил боец с позывным Луна.

Также на видео запечатлены бывшие украинские укрепления, землянки и блиндажи.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время поспешного отступления из Курской области бросили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.