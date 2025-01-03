Гусев рассказал подробности утренней атаки ВСУ на Воронеж

сегодня в 13:09

Силами ПВО и средствами РЭБ в пригородном районе Воронежа сбили несколько украинских дронов. Из населения никто не пострадал, но два здания получили незначительные повреждения, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий», — сообщил Гусев.

Губернатор Воронежской области напомнил местным жителям, что ни в коем случае нельзя снимать и публиковать в Сети видео с работой систем ПВО и местами падений обломков вражеских дронов. Этой информацией могут воспользоваться Вооруженные силы Украины.

В настоящее время на местах атаки дронов ВСУ работают оперативные службы. Воздушная опасность в Воронежской области на данный момент отменена.