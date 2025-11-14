Гусев: оборудование Нововоронежской АЭС повреждено из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Воронежскую область в ночь на 13 ноября было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской АЭС. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

Всего над Нововоронежем было ликвидировано 8 БПЛА. Обломки одного из дронов упали недалеко от станции, повредив электрооборудование.

В результате несколько энергоблоков были отключены от сети. Еще один энергоблок НВ АЭС продолжал работу в штатном режиме. По данным экспертов, инцидент не повлиял на радиационный фон — он соответствует естественным природным значениям.

Сейчас специалисты восстановили работу всех блоков.

Между тем этой ночью ПВО ликвидировала 216 украинских беспилотников над РФ. В том числе один БПЛА сбит над Воронежской областью.

