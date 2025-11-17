Гуманитарный конвой отправлен из Балашихи в Белгородскую область

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров принял участие в отправке гуманитарной помощи бойцам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба партии.

«В этот раз передали большой объем инструментов, запчастей, технических жидкостей, автономные отопители, генератор, маскировочные сети — все то, что особенно важно в зимний период. Это не просто вещи, это реальная поддержка, которая помогает нашим ребятам выполнять боевые задачи и сохранять технику в рабочем состоянии. Спасибо всем, кто включается в эту работу: жителям, предпринимателям, волонтерам, членам и сторонникам партии „Единая Россия“. Только вместе мы можем обеспечивать такую серьезную и системную поддержку», — отметил Сергей Юров.

Груз будет доставлен непосредственно в батальон транспортом самого подразделения.

«С нашего батальона пришла машина, и весь гуманитарный груз будет доставлен непосредственно в батальон. Мы занимаемся обеспечением: перевозкой личного состава, боекомплекта, эвакуацией. Помощь действительно своевременная», — рассказал военнослужащий с позывным «Гагарин».

В ближайшее время груз будет доставлен в Белгородскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.