Губернатор Самарской области сообщил об отражении атаки БПЛА

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Эта мера позволила военным эффективнее противодействовать угрозе.

Силы ПВО успешно уничтожили несколько вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать стратегическое предприятие региона. По предварительным данным, объектам инфраструктуры ущерб не нанесен, жертв среди гражданского населения нет.

«Вынужденные ограничения связи были минимальными по времени и позволили обеспечить безопасность региона», — подчеркнул Федоришев.

Губернатор поблагодарил жителей за понимание и призвал в подобных ситуациях полагаться только на официальные источники информации.