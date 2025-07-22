Губернатор Самарской области сообщил об отражении атаки БПЛА
Власти Самарской области объяснили отключение интернета борьбой с дронами
Из-за атаки беспилотников на промышленный объект Самарской области власти ввели временные ограничения мобильного интернета, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Эта мера позволила военным эффективнее противодействовать угрозе.
Силы ПВО успешно уничтожили несколько вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать стратегическое предприятие региона. По предварительным данным, объектам инфраструктуры ущерб не нанесен, жертв среди гражданского населения нет.
«Вынужденные ограничения связи были минимальными по времени и позволили обеспечить безопасность региона», — подчеркнул Федоришев.
Губернатор поблагодарил жителей за понимание и призвал в подобных ситуациях полагаться только на официальные источники информации.