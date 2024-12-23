Губернатор Подмосковья: мы стараемся вносить свою лепту в победу на СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья сказал, что регион активно вносит свой вклад в достяжение результатов специальной военной операции.

По его словам, в Московской области гордятся жителями, которые подписывают контракты на службу с министерством обороны РФ.

«Мы все понимаем, что победа и максимум усилий для ее достижения — это то, что нас всех объединяет. Победа в СВО. Мы стараемся вносить свою лепту, и я благодарен всем, кто включен в эту работу, всем, кто помогает, тем ребятам — героям, кто подписывает контракты и сегодня защищает наши рубежи. Они проявляют мужество, идут вперед, они — наши герои», — сказал Воробьев.

В понедельник Андрей Воробьев проводит традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

В ходе мероприятия он рассказал, что в проект «Доброе дело» в регионе вовлечены более 1 млн человек.