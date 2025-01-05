Губернатор Гусев: ПВО уничтожила беспилотник в Воронежской области

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В Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

4 января в Воронеже и пригороде уничтожили, как минимум, пять БПЛА противника. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.