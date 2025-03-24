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Губернатор Гладков запретил краснояружцам возвращаться в свои дома

Ситуация в Краснояружском районе по-прежнему непростая. Жителям района, которые уехали из своих домов, временно нельзя туда возвращаться, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Власти региона понимают, что местным жителям жалко собственное хозяйство. Однако здоровье и безопасность важнее.

«Мы не можем позволить, чтобы люди гибли, поэтому максимально отрабатываем ситуацию с точки зрения безопасности жителей», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на границу Белгородской области отряд дроноводов компании Strike Drone Company. Они являются одним из наиболее опытных подразделений такого типа.