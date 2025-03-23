Белгородскую область атакует таинственный отряд дроноводов ВСУ
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Боевой отряд дроноводов Strike Drone Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ атакует Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».
«Это не „Птахи Мадяра“, которые работают чисто ради пиара и красивой картинки, а именно боевой отряд дроноводов», — говорится в сообщении.
Одно из опытнейших и обученных формирований БПЛА ВСУ были задействованы на авдеевском направлении фронта, а затем отправлены в Курскую область.
Предположительно, в настоящее время после зачистки курского приграничья отряд Strike Drone Company может находиться в Белгородской области.
Предположения о нахождении боевого отряда дроноводов ВСУ в Белгородской области могут подтверждать высокая активность применения FPV-дронов и отсутствие активности украинского подразделения в соцсетях.
Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что украинские войска пытаются прорваться на севере Белгородской области.