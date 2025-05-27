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Губернатор Брянской области попросил население не снимать работу ПВО в регионе

В настоящее время российские военные отражают очередную атаку Вооруженных сил Украины на Брянскую область, которую они совершают с помощью дронов. В связи с этим в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил население не снимать работу ПВО и тем более не публиковать такой контент в Сети.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Не снимать и не выкладывать работу ПВО!» — обратился к жителям Брянской области губернатор региона.

По словам Богомаза, крайне важно соблюдать все меры безопасности.

Накануне Богомаз сообщал, что дежурными средствами ПВО над регионом были ликвидированы сразу семь украинских беспилотников. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.