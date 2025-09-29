Губернатор Анохин: средства ПВО уничтожили 9 БПЛА ВСУ под Смоленском

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Украинские войска снова попытались атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников самолетного типа. Девять БПЛА удалось уничтожить, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Согласно предварительным данным, жители ранений не получили. Объекты инфраструктуры не повреждены.

На местах происшествий находятся работники силовых структур.

Ранее средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ в Воронежской области. Пострадавших нет.

