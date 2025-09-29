Силы ПВО сбили 4 беспилотника в Воронежской области
Силы ПВО сбили 4 беспилотника в Воронежской области. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«В Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата», — отметил он.
При этом режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее средства противовоздушной обороны с 13.30 мск до 23.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.
