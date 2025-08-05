Бастрыкин: под Курском на стороне Украины воевали наемники из более 9 стран

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Курской области во время вторжения украинской армии на ее стороне воевали наемники из Дании, Грузии, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Бразилии и Великобритании, сообщает kp.ru .

«Продолжаем устанавливать их точное количество», — сказал Бастрыкин.

По его словам, многие уже находятся под стражей или в колониях. Никто из них не сможет уйти от ответственности, подчеркнул глава Следкома.

Ранее он также назвал предварительную сумму ущерба, нанесенную ВСУ в Курской области — не менее 3 млрд рублей. Их действия российские силовики называют «терактом» и «убийством».

В настоящий момент открыто свыше 600 уголовных дел, примерно 213 из них уже в суде, осуждены около 230 националистов.