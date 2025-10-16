Группа «Калинов мост» выступила перед участниками СВО и их семьями в Подмосковье

«В ДК „Подмосковье“ собрались участники специальной военной операции, их семьи, волонтеры и общественные деятели. Это люди, кто прямо или косвенно связан с СВО. Бойцы защищают нас и нашу страну, а остальные работают здесь, в Подмосковье. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то собирает и отвозит гуманитарную помощь, кто-то делает окопные свечи, тактические браслеты. Но все они делают общее дело. Наша задача поддержать героев фронта и тыла», — отметил заместитель председателя правительства Московской областиВячеслав Духин.

Группа «Калинов мост», основанная в Новосибирске в 1986 годуДмитрием Ревякиным, давно завоевала признание поклонников русского рока.

«Калинов мост» — одна из групп, чьи композиции регулярно звучат на передовой. Среди них — как лирические баллады вроде «Родная» и «Камчатка», так и пронзительные военные песни: «Ангелы Рая», «Солдаты Севера». Эти произведения артисты исполняют не только на концертных площадках, но и непосредственно перед военнослужащими. Группа уже выступала перед участниками СВО в Песчанке, Мариуполе, Новоазовске, Донецке.

«Музыкальная поддержка важна была всегда. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Мы выходим и делаем свое дело. Играем мощно, качественно, красиво, чтобы это задевало струны души. Это специальный целевой концерт. Это не обычный концерт, когда приходят люди, которые нас знают и любят, ценят. Здесь ты уже присматриваешься, ищешь поддержки в зале. Музыка „Калинова моста“ заставит любого сопереживать», — сказал солист группы Дмитрий Ревякин.

На красногорской сцене группа исполнила свои самые известные хиты, такие как «Родная», «Сберегла», «Уходили из дома», «Девочка летом», «Атаман», «Дома не был», «Не скучай» и другие.

Для многих гостей концерт стал настоящим подарком. Среди них — ветеран СВОАлександр: «С творчеством группы знаком давно, и очень давно хотел попасть на их концерт. Такие мероприятия греют душу».

На концерт Александр пришел не один, а с женой, которая все время ждала его возвращения домой: «Поддержки было очень много, когда муж отправился за „ленточку“. И со стороны родственников, и со стороны друзей, и со стороны Правительства Подмосковья. Спасибо большое за концерт».

Среди зрителей также былаЛюция Вячеславовна, мама бойца СВО, который накануне вновь ушел на передовую после отпуска. Люция Вячеславовна, как председатель штаба Комитета семей воинов Отечества по городскому округу Красногорск, знает не понаслышке о важности поддержки участников СВО и их близких. Ее комитет проводит большую работу, организуя творческие мероприятия — мастер-классы, спектакли и концерты — для бойцов и их семей: «Очень здорово, что у нас в Подмосковье проводятся такие концерты. Как и в Великую Отечественную войну песня помогала двигаться вперед, так и сегодня мы это тоже наблюдаем, потому что, общаясь с семьями участников СВО, с самими участниками, с ветеранами понимаешь, что им всем помогает музыка, творчество, стихи, выражение мыслей через творчество».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.