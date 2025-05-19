Григоров: из 202 населенных пунктов Сумской области эвакуировали 65% жителей

сегодня в 16:28

Около 65% местных жителей было эвакуировано из 202 населенных пунктов Сумской области Украины. Они подлежали обязательному вывозу, рассказал начальник областной военной администрации Олег Григоров. Об этом сообщает РИА Новости .

Были эвакуированы 56 тыс. человек. Среди вывезенных — 804 ребенка.

Обязательно эвакуировать должны 202 населенных пунктах в Сумской области. Каково общее количество тех, кто подлежит вывозу, не сообщалось.

Сумская область Украины граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями РФ. Областной центр расположен в 30 км от госграницы России.