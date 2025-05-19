Григоров: из 202 населенных пунктов Сумской области эвакуировали 65% жителей
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Около 65% местных жителей было эвакуировано из 202 населенных пунктов Сумской области Украины. Они подлежали обязательному вывозу, рассказал начальник областной военной администрации Олег Григоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Были эвакуированы 56 тыс. человек. Среди вывезенных — 804 ребенка.
Обязательно эвакуировать должны 202 населенных пунктах в Сумской области. Каково общее количество тех, кто подлежит вывозу, не сообщалось.
Сумская область Украины граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями РФ. Областной центр расположен в 30 км от госграницы России.