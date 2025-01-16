Говорившая про «русню е***» москвичка может сесть на 25 лет

Жительница Москвы Яна Д., которая осенью называла строителей «русней е***» и угрожала им пистолетом, может отправиться в колонию на срок до 25 лет. В ее мобильнике нашли переписки с украинскими радикалами и заявления, что она хочет сотрудничать с СБУ и ненавидит русских, сообщает Mash .

Москвичка находится в СИЗО по делу о хулиганстве. К расследованию могут добавиться еще несколько статей — о сотрудничестве с иностранной разведкой, госизмене, возбуждении ненависти или вражды и распространении порнографии.

Родители арестантки заявили, что до конца 2010-х годов девушка была спокойной и жила в Санкт-Петербурге, однако позже попала под влияние украинской пропаганды. Она также изучала свою родословную, пытаясь найти украинцев среди предков. После этого поведение Яны «резко поменялось».

Ранее в Некрасовке она оскорбляла строителей, которые днем делали ремонт в подъезде. Яна, держа пистолет в руках, заявляла, что работники не дают ей спать и она «не будет терпеть русню е***».