Госсекретарь США Рубио очертил РФ и Украине грани возможного в рамках конфликта

Он подчеркнул, что Украина не сможет вернуть республику в границы 2014 года, в то время как и возможности России не безграничны. По словам дипломата, Вооруженные силы РФ едва ли способна взять под контроль всю территорию Украины.

«Это война, у которой нет военного решения», — заявил Рубио в интервью для телеканала Fox News.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала переговоров США стали лучше понимать позицию России по Украине. По его словам, Украине нужно принять текущую ситуацию.