Рубио: Украина не сможет вернуть себе границы 2014 года

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Украины почти нет перспектив силового возвращения территорий, которое были утрачены до 2022 года, сообщает «ФедералПресс» .

«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Украине нужно принять текущую ситуацию.

Рубио уточнил, что после начала переговоров США стали лучше понимать позицию России по Украине. Также Вашингтон приложил большие усилия для урегулирования конфликта, тратя время и энергию на этот вопрос на самом высоком уровне.

Кроме того, он заверил, что Штаты и дальше будут заниматься урегулированием конфликта, пока видят реальную возможность продвижения в данном вопросе.