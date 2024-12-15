Горящий танк ВС РФ ушел от роя украинских дронов-камикадзе в ДНР

Танк ВС РФ успешно ушел от роя украинских дронов-камикадзе на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Он выстрелил по солдатам противника девять раз, а потом подвергся атаке беспилотников, рассказал РИА Новости российский боец.

Дроны противника сбились в рой беспилотников-камикадзе. По российскому танку били одновременно 13 БПЛА ВСУ.

Многие удары пришлись в «мангал», обшитый резиной (дополнительную защиту для брони от дронов). Там же находилась система радиоэлектронной борьбы. Однако она не особо помогла, поскольку противник ее сразу «снес».

Один дрон ударил в заднюю часть танка, началось возгорание. Однако российские танкисты успешно вернулись на место постоянной дислокации, хоть боевая машина и горела.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сказал президенту России Владимиру Путину, что «Мосфильм» передал ВС РФ 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, восемь тягачей и шесть БМП. Глава государства отметил, что гордится киностудией.