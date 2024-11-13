Путина взяла гордость за «Мосфильм» после передачи ВС РФ партии танков

По словам Шахназарова, в 2023 году кинокомпания передала 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, восемь тягачей и шесть боевых машин пехоты (БМП) на нужды ВС РФ. Генеральный директор отметил, что техника хранилась на военно-технической базе.

«Гордимся „Мосфильмом“», — прокомментировал Путин.

Шахназаров также заявил президенту, что «Мосфильм» не уступает и местами даже превосходит мировые кинокомпании Warner Bros. и Universal Pictures. По словам гендиректора киноконцерна, «Мосфильм» также является крупнейшей киностудией Европы.