Путина взяла гордость за «Мосфильм» после передачи ВС РФ партии танков
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Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров провел личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Кинематографист рассказал главе государства, что «Мосфильм» оказывает военную помощь российским войскам, сообщает RIA_Kremlinpool.
По словам Шахназарова, в 2023 году кинокомпания передала 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, восемь тягачей и шесть боевых машин пехоты (БМП) на нужды ВС РФ. Генеральный директор отметил, что техника хранилась на военно-технической базе.
«Гордимся „Мосфильмом“», — прокомментировал Путин.
Шахназаров также заявил президенту, что «Мосфильм» не уступает и местами даже превосходит мировые кинокомпании Warner Bros. и Universal Pictures. По словам гендиректора киноконцерна, «Мосфильм» также является крупнейшей киностудией Европы.