Главу Беловского района доставили в Москву после атаки дрона
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о госпитализации главы Беловского района Николая Волобуева в столичный Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии.
Чиновник получил тяжелые травмы при атаке беспилотника и был экстренно доставлен в ведущее федеральное учреждение.
«Николая Викторовича встретил лично министр здравоохранения Михаил Мурашко. После проведения компьютерной томографии врачи готовят пациента к операции», — отметил Хинштейн.
Пострадавший получил минно-взрывную травму, переломы таза и руки.
Несмотря на тяжелое состояние, Волобуев сохраняет боевой настрой. После операции ему предстоит длительная реабилитация, первые этапы которой пройдут в ЦИТО.