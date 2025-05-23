сегодня в 04:33

Главу Беловского района доставили в Москву после атаки дрона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о госпитализации главы Беловского района Николая Волобуева в столичный Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии.

Чиновник получил тяжелые травмы при атаке беспилотника и был экстренно доставлен в ведущее федеральное учреждение.

«Николая Викторовича встретил лично министр здравоохранения Михаил Мурашко. После проведения компьютерной томографии врачи готовят пациента к операции», — отметил Хинштейн.

Пострадавший получил минно-взрывную травму, переломы таза и руки.

Несмотря на тяжелое состояние, Волобуев сохраняет боевой настрой. После операции ему предстоит длительная реабилитация, первые этапы которой пройдут в ЦИТО.