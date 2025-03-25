Вооруженные силы России (ВС РФ) гораздо сильнее Вооруженных сил Украины (ВСУ) и способны гораздо дольше продержаться в боевых действиях. Такое заявление сделала глава американской военной разведки Тулси Габбард, пишет РИА Новости .

«Российские войска обладают возможностями дольше продолжать боевые действия на Украине, чем ВСУ», — отметила Габбард.

Военные РФ в настоящее время активно продвигаются и укрепляют свои позиции по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

Также бойцы ВС РФ вытесняют противника из Курской области, где, по словам президента РФ Владимира Путина, представители киевского режима разрушают все, до чего успевают дотянуться во время стремительного отступления.