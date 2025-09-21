Глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц погиб в зоне СВО

сегодня в 19:19

Гражданин Польши Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск», погиб в зоне специальной военной операции. О его смерти рассказали в правительстве Курской области, сообщает РЕН ТВ .

Тыц занимался восстановлением памятников советским солдатам и воинских захоронений на территории Польши. Благодаря ему были отремонтированы десятки монументов. Мемориальное общество «Курск», главой которого был Тыц, также специализировалось на восстановлении памятников.

Мужчине в 2020 году вручили медаль «Памяти героев Отечества» за реставрационную деятельность.

В последние годы Тыц проживал в России. Из-за работы ему пришлось уехать из Польши.

Ранее Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области. На выборах за него проголосовали 86,92% жителей.

