Глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц погиб в зоне СВО
Фото - © РИА Новости, Виталий Белоусов
Гражданин Польши Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск», погиб в зоне специальной военной операции. О его смерти рассказали в правительстве Курской области, сообщает РЕН ТВ.
Тыц занимался восстановлением памятников советским солдатам и воинских захоронений на территории Польши. Благодаря ему были отремонтированы десятки монументов. Мемориальное общество «Курск», главой которого был Тыц, также специализировалось на восстановлении памятников.
Мужчине в 2020 году вручили медаль «Памяти героев Отечества» за реставрационную деятельность.
В последние годы Тыц проживал в России. Из-за работы ему пришлось уехать из Польши.
Ранее Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области. На выборах за него проголосовали 86,92% жителей.
