Александр Хинштейн больше не врио губернатора Курской области

сегодня в 14:46

Александр Хинштейн после победы на выборах губернатора Курской области официально вступил в должность. Об этом сообщает корреспондент ТАСС .

На выборах за Хинштейна проголосовали 86,92% жителей Курской области. Церемонию провели в концертном зале «Свиридовский» в Курске.

На мероприятии Хинштейн призвал почтить память солдат ВС РФ, которые погибли за родину и освобождение земли. Также он поблагодарил людей, которые за него голосовали.

Хинштейн выдвигался от «Единой России». Президент России Владимир Путин назначил его врио с 5 декабря 2024 года.

