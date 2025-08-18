Глава Ленинского округа поздравил победителей «Кубка мужества» среди ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции из Ленинского городского округа в конце июля привезли домой три золота с межрегиональных соревнований по адаптивному спорту «Кубок мужества», а также заняли еще несколько призовых мест. Глава муниципалитета Станислав Каторов встретился с героями, чтобы поздравить и наградить их. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Воин всегда остается воином. Проявив мужество и героизм на полях сражений, получив ранения, вы продолжаете демонстрировать доблесть, и вернувшись с фронта. Решив испытать свои силы в мирных состязаниях, вы достигли в этом не меньшего успеха, чем в боях», — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Ленинского округа.

В числе победителей «Кубка мужества» — ветераны Андрей Фомин, Иван Редлер и Григорий Тюпко.

Андрей Фомин поднялся на вершину пьедестала в дисциплине «метание ножа» на трехметровой дистанции. Ранее он сражался в боях под Луганском и Донецком, принимал участие в битве за Бахмут.

Иван Редлер, ставший сильнейшим в состязании по подъему гири в положении сидя в своей весовой категории, служил в батальоне «Штурм Z», участвовал в боях на Соледаро-Бахмутском направлении, был дважды ранен.

Григорий Тюпко взял «золото» в адаптивном боксе и занял пятое место в подъеме гири из положения сидя в абсолютном зачете. В ходе СВО боец нес службу в составе штурмовой группы под Купянском, получил два серьезных ранения.

На встречу со Станиславом Каторовым пришли и другие участники спортивного фестиваля из Ленинского округа, которые также достойно выступили в различных дисциплинах «Кубка мужества»: ветераны спецоперации Роман Ломов, Мухторжон Алимардонов, Александр Кудря. В честь героев был накрыт праздничный стол, за которым бойцы поделились впечатлениями об участии в спортивном фестивале, отметив главные его ценности.

«Такие мероприятия, несомненно, нужны, особенно для ребят, потерявших в боях конечности — участие в спортивной жизни добавляет им силы духа, возвращает желание добиваться целей в жизни», — отметил ветеран Иван Редлер.

За активное участие и высокие результаты в спортивном фестивале Станислав Каторов торжественно вручил гостям благодарственные письма, а присутствующая на встрече руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица выступила с инициативой создать в Ленинском городском округе команду по адаптивному спорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.