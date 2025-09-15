Глава Балашихи принял участие в Дне наставника программы «Герои Подмосковья»
Фото - © Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в Дне наставника в рамках региональной программы «Герои Подмосковья». Она является продолжением проекта «Время Героев», созданного по указу президента России Владимира Владимировича Путина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В ходе Дня наставника финалисты программы получили возможность познакомиться с практиками наставничества, обменяться опытом и получить рекомендации для дальнейшего профессионального развития.
«Как один из наставников программы, я готов делиться опытом и накопленными знаниями. Благодарю наших ветеранов за желание развиваться и в мирное время оставаться опорой для общества», — отметил Сергей Юров.
От Балашихи в финал программы «Герои Подмосковья» прошли Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, а также участники спецоперации Юрий Калинаускас, Илья Агафонов и Андрей Бычин.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.