Глава Балашихи принял участие в Дне наставника программы «Герои Подмосковья»

сегодня в 09:59

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в Дне наставника в рамках региональной программы «Герои Подмосковья». Она является продолжением проекта «Время Героев», созданного по указу президента России Владимира Владимировича Путина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе Дня наставника финалисты программы получили возможность познакомиться с практиками наставничества, обменяться опытом и получить рекомендации для дальнейшего профессионального развития.

«Как один из наставников программы, я готов делиться опытом и накопленными знаниями. Благодарю наших ветеранов за желание развиваться и в мирное время оставаться опорой для общества», — отметил Сергей Юров.

От Балашихи в финал программы «Герои Подмосковья» прошли Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, а также участники спецоперации Юрий Калинаускас, Илья Агафонов и Андрей Бычин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.