Глава Адыгеи: число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом выросло до 13

Число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом в Адыгее выросло до 13. Госпитализировали 9 человек, 7 пострадавших находятся в больнице поселка Энем, двое — в близлежащем Краснодаре, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в Telegram-канале .

Сразу после возвращения из командировки в Москву он выехал на место происшествия и осмотрел пострадавший дом. Кумпилов проведет выездное совещание с участием силовиков, членами правительства, администрации Тахтамукайского района, руководителями ресурсоснабжающих компаний.

По словам главы, в пункте временного размещения сейчас находятся 27 человек, среди них один ребенок. Оказание медицинской помощи находится на особом контроле.

В поселке Новая Адыгея в Краснодарском крае произошла новая атака ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Один из украинских беспилотных летательных аппаратов упал на многоэтажный жилой дом. После падения произошел пожар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.