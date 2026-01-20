ВСУ атаковали жилой дом в Адыгее

сегодня в 23:16

В поселке Новая Адыгея в Краснодарском крае произошла новая атака ВСУ на гражданскую инфраструктуру, сообщает Mash .

Один из украинских беспилотных летательных аппаратов упал на многоэтажный жилой дом.

Очевидцы сообщают, что обломки разлетелись по двору, повредив минимум шесть этажей и выбив окна. В здании возник пожар, происходит эвакуация. Повреждены автомобили.

Временно закрыты для приема и вылета воздушных судов аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.

