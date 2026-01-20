ВСУ атаковали жилой дом в Адыгее
В поселке Новая Адыгея в Краснодарском крае произошла новая атака ВСУ на гражданскую инфраструктуру, сообщает Mash.
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов упал на многоэтажный жилой дом.
Очевидцы сообщают, что обломки разлетелись по двору, повредив минимум шесть этажей и выбив окна. В здании возник пожар, происходит эвакуация. Повреждены автомобили.
Временно закрыты для приема и вылета воздушных судов аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.
