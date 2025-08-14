Гладков заявил об обстрелах Белгорода, каких еще не было «в современной истории»

Жители Белгорода сейчас проживают то, что «еще не проживали в современной истории», заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такой фразой он прокомментировал массированные обстрелы областной столицы 13 и 14 августа, во время которых атаковали в том числе правительственные здания, передает корреспондент РБК .

По словам Гладкова, накануне по Белгороду выпустили «большое количество» украинских дронов. Атака продолжилась и в четверг, 14 августа, причем «сегодня у нас потери больше», признал губернатор.

«С утра ведется максимальный огонь по зданию правительства. Пока к вам ехал, прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там все, и первый этаж, и мой кабинет, и этажи думы», — сказал глава региона на пресс-конференции.

Гладков подчеркнул, что «мы второй день проживаем то, что пока еще не проживали в нашей с вами современной истории».

Украинцы обстреливают Белгород для устрашения мирных жителей, потому что в городе «нет военных», убежден губернатор.

Сейчас центр Белгорода оцеплен российскими военными, там слышна стрельба — армейцы пытаются уничтожить дроны из автоматов. За утро четверга над Белгородом сбили свыше 30 украинских БПЛА.

Сегодня утром беспилотники ВСУ также атаковали Ростов-на-Дону. Дроны влетели в многоэтажные дома, в городе введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).