сегодня в 13:29

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки дрона ВСУ на жилой дом

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели после атаки украинского беспилотника на Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости .

«На месте происшествия введен локальный режим ЧС», — заявил представитель городской администрации.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время на месте ЧП работают городские оперативные службы.

В четверг утром украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. В результате ЧП пострадали 13 мирных жителей, повреждены минимум 10 квартир. Из дома эвакуировали 50 человек.

Вражеский дрон изначально был нацелен на штаб Южного военного округа, однако над центром города резко сменил траекторию полета.