Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области 75 раз за сутки

Украинские боевики нанесли 75 ударов по Белгородской области за сутки. Атаки совершались как беспилотниками, так и артиллерийскими установками, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по населенным пунктам Орловка, Нечаевка, Черемошное, Устинка и Петровка прилетели 18 боеприпасов. Район был атакован четырьмя беспилотниками.

В Валуйском муниципальном округе по населенным пунктам Кукуевка и Валуйки противник нанес удары тремя беспилотниками. В Волоконовском районе село Тишанка было атаковано артиллерийским снарядом и БПЛА.

В Грайворонском муниципальном округе населенные пункты Доброе, Козинка, Дроновка, Новостроевка-Первая, Пороз, Сподарюшино, Грайворон были атакованы 14 снарядами. Также по ним суммарно нанесли удары восемь беспилотников ВСУ.

Над Губкинским городским округом средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. В Краснояружском районе по населенным пунктам Демидовка и Прилесье противник выпустил 13 снарядов. Были нанесены удары пятью беспилотниками.

В Шебекинском муниципальном округе по населенным пунктам Первомайский, Шебекино, Муром, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Мухин и Ржевка противником были нанесены удары 11 беспилотниками.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область около 120 раз за сутки.