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Гладков: ВСУ ударили по 4 населенным пунктам в Белгородской области

Украинские солдаты нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области. Использовались беспилотники и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Маломихайловке Шебекинского округа FPV-беспилотник взорвался на территории дома. В Малой Таволжанке после обстрела была повреждена линия электропередачи.

В Козинке в Грайворонском округе беспилотник ВСУ атаковал частный дом. В Задорожном Краснояружского района после прилетов боеприпасов было уничтожено административное здание предприятия. Еще там повредились коммерческий объект и частный дом.

Ранее Гладков заявил, что украинские войска атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Противник использовал беспилотники и боеприпасы.