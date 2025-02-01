Гладков: ВСУ обстреляли дома мирных жителей в селе Отрадном Белгородской области

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Украинские боевики провели артиллерийский обстрел села Отрадное в Белгородском районе. Никто не пострадал, но есть повреждения имущества мирных жителей, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вследствие артиллерийского обстрела в трех домах гражданских вылетели окна, посечены осколками кровля, фасады, заборы, а также хозяйственные постройки. На участке одного из мирных жителей полностью уничтожено строение, располагавшееся во дворе.

Также повреждение получила линия электропередач, добавил губернатор региона.

Ранее 1 февраля Гладков сообщал, что ВСУ 13 раз атаковали Белгородскую область за сутки.