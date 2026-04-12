Гладков: в Шебекине нашли тела погибших от удара ВСУ супругов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шебекино с помощью дронов еще около 15:00 11 апреля, но только утром 12 апреля в одном из частных домов нашли тела погибших супругов. Мужчина и женщина получили травмы, не совместимые с жизнью, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, тела погибших супругов нашли на территории частного домовладения. В каком состоянии находился сам дом, губернатор не уточнил.

«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших…» — написал Гладков.

Ранее губернатор региона сообщал, что на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского травмы различной степени тяжести после удара ВСУ получили мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали и начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

