Гладков: в Шебекине нашли тела погибших от удара ВСУ супругов
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шебекино с помощью дронов еще около 15:00 11 апреля, но только утром 12 апреля в одном из частных домов нашли тела погибших супругов. Мужчина и женщина получили травмы, не совместимые с жизнью, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, тела погибших супругов нашли на территории частного домовладения. В каком состоянии находился сам дом, губернатор не уточнил.
«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших…» — написал Гладков.
Ранее губернатор региона сообщал, что на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского травмы различной степени тяжести после удара ВСУ получили мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали и начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
