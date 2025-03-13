Гладков: трое жителей Белгородской области ранены из-за атаки беспилотников ВСУ

сегодня в 18:01

Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Ранения получили трое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В населенном пункте Октябрьский Белгородского района из-за атаки FPV-дрона были ранены двое мужчин. Одному осколками посекло ноги и предплечье, а второго контузило. Их увезли в больницу.

Также беспилотник противника нанес удар в населенном пункте Дальний Валуйского округа. Ранение получила женщина — осколок задел голову и плечо.

В Шебекине два беспилотника атаковали предприятие. Повреждены ограждение и кровля.

В Борисовке в Волоконовском районе БПЛА нанес удар по частному дому. У объекта недвижимости повреждена крыша.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.