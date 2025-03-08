Гладков сообщил об обстреле еще трех населенных пунктов под Белгородом

В Белгородской области сразу три населенных пункта снова подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но, к счастью, жертв среди людей удалось избежать. Мирному населению нанесен материальный ущерб, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атак украинских военных формирований пострадали три населенных пункта региона. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения.

Системы ПВО успешно перехватили БПЛА над Шебекино, в результате падения которого было частично разрушено кровельное покрытие заброшенного строения.

Значительный ущерб нанесен Илек-Пеньковке Краснояружского района: обстрел привел к нарушению электроснабжения части населения, разрушению оконных конструкций в четырех домах, повреждению ограждений и автомобиля.

В Шебекинском округе пострадало село Новая Таволжанка, где взрывной волной было разбито окно в одном из частных домов.

На данный момент специальные службы проводят работы в пострадавших районах, а масштабы происшествия продолжают оценивать эксперты.