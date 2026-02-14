Гладков: специалисты оценивают ущерб от ночного обстрела Белгородской области

Тепловики и энергетики будут оценивать общий объем ущерба после ночного обстрела ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас есть перебои с электроэнергией, перевели на резервную генерацию. Есть перебои с поставкой и производством тепла. Есть отключения горячего водоснабжения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что после 15:00 постарается предоставить более подробную информацию о восстановительных работах и действиях, предпринимаемых для защиты мирных жителей.

Глава региона отметил, что в субботу запланированы восстановительные работы по электроэнергии. Речь идет про ущерб, который восстанавливают уже несколько недель. Отключения электроэнергии могут быть в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Прохоровском, Губкинском и Корочанском округах.

Накануне вечером жители Белгорода услышали серию взрывов над городом. ВСУ атаковали город американскими ракетами HIMARS. Позднее Гладков сообщил, что противник нанес ракетный удар по Белгороду. В результате атаки 2 мирных жителя погибли, трое получили ранения. Кроме того, есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

