Серия взрывов: ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS

сегодня в 21:06

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял ракетную опасность в регионе в период с 20:02 до 20:14.

По словам очевидцев, в городе работала система ПВО. Первые взрывы прозвучали около 20:00. Всего было не менее 10 громких звуков.

Жители отметили, что в результате атаки ВСУ был поврежден многоэтажный дом на юге Белгорода. Минимум в пяти квартирах выбило окна взрывной волной.

Позднее Гладков написал, что противник нанес ракетный удар по Белгороду. В результате атаки два мирных жителя погибли, трое получили ранения. Также есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

