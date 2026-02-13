Серия взрывов: ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS

SHOT: серия взрывов прогремела над Белгородом
Спецоперация

Жители Белгорода услышали серию взрывов вечером 13 февраля. Предварительно, украинские силы атаковали город ракетами HIMARS, сообщает SHOT.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял ракетную опасность в регионе в период с 20:02 до 20:14.

По словам очевидцев, в городе работала система ПВО. Первые взрывы прозвучали около 20:00. Всего было не менее 10 громких звуков.

Жители отметили, что в результате атаки ВСУ был поврежден многоэтажный дом на юге Белгорода. Минимум в пяти квартирах выбило окна взрывной волной.

Позднее Гладков написал, что противник нанес ракетный удар по Белгороду. В результате атаки два мирных жителя погибли, трое получили ранения. Также есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

