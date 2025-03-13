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Гладков сообщил об обстреле ВСУ еще четырех населенных пунктов под Белгородом

Сразу четыре населенных пункта Белгородской области подверглись очередному обстрелу со стороны ВСУ 13 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жертв среди населения Белгородской области удалось избежать. Действия представителей киевского режима привели к материальному ущербу, нанесенному местным жителям.

В результате атаки беспилотников в нескольких населенных пунктах нанесен ущерб. В Краснояружском районе, а именно в селе Графовка, два дрона взорвались, что привело к повреждению стекол в одном жилом доме и забора в другом.

В селе Казначеевка Валуйского округа беспилотник типа FPV нанес урон грузовику. Там же другой дрон атаковал частное жилище, разбив окна, повредив хозяйственные постройки и припаркованный рядом легковой автомобиль.

Хутор Гаевка также пострадал — удар беспилотника вывел из строя единицу специальной техники. В селе Коновалово Волоконовского района атака дрона повредила крышу частного дома.

Ранее Гладков сообщил, что во время обстрела ВСУ травмы различной степени тяжести получили три человека. Пострадавших увезли в больницу.