Гладков сообщил о ранении бойца самообороны в Белгородском районе

В результате серии атак со стороны представителей киевского режима на Белгородскую область пострадал участник отряда самообороны. О ранении мужчины сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Малиновка, расположенном в Белгородском районе, в результате атаки с использованием беспилотника серьезно пострадал боец добровольной народной дружины. Он получил многочисленные осколочные ранения конечностей, а также грудной клетки, и был экстренно госпитализирован в белгородскую городскую больницу № 2, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В Белгороде в результате беспилотной атаки произошло повреждение оконного проема в квартире многоквартирного дома, а также разрушение крыш гаража и одного из зданий предприятия. Кроме того, пострадал частный жилой дом и зафиксированы повреждения на тринадцати автомобилях.

В Белгородском районе, в селе Стрелецкое, в результате воздействия беспилотников повреждены фасад и оконные конструкции торгового объекта. В поселке Майский разрушена кровля частного дома, в поселке Октябрьский — остекление в квартире многоэтажного здания и легковой автомобиль, в селе Никольское — два частных дома, в поселке Северный — крыша частного домовладения, в хуторе Церковный — автомобиль ГАЗель, а в селе Таврово повреждена крыша гаража.

Также были обстреляны и другие территории. Там населению нанесен материальный ущерб в виде повреждений домов и транспорта. На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что в ходе массированной атаки со стороны украинской армии пострадали порядка 20 человек.

