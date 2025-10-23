Еще восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Еще восемь человек получили ранения во время массированной атаки украинских дронов на Белгородскую область в четверг, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Всего количество пострадавших в результате атаки на остановочный пункт в Белгороде возросло до девяти. Две девушки 17 и 23 лет доставлены в городскую больницу № 2. У 23-летней жительницы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. Она в тяжелом состоянии. У 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Также в больницу обращался 16-летний юноша с баротравмой. Ему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, дрон атаковал административное здание в Белгороде. Пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и грудной клетки. Пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

В Белгородском районе ранены два мирных жителя. В селе Ясные Зори дрон угодил по легковушке, мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его госпитализировали в городскую больницу. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик. Его доставили в детскую областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча.

В Грайворонском округе в селах Гора-Подол и Замостье пострадали мужчина (минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение живота) и женщина (баротравма). Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Белгородская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ 23 октября. Ранее Гладков отмечал, что при ударах по Белгороду и прилегающему району пострадали 12 человек.

